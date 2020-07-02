Відомі видання Calvert Journal і ArchDaily взялися разом висвітлювати архітектурні проєкти Східної та Центральної Європи в еру соціалізму. Пропонуємо читачам поглянути на знакові будівлі "нафталінової архітектури", які мають наукове призначення. Цього тижня йтиметься про 5 будівель, одна з яких розташована на території України.

Загалом видання покажуть 50 монументальних споруд ери соціалізму, йдеться в матеріалі Archdaily.

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5 будівель наукового спрямування з соціалістичних держав

Інститут науково-технічної та економічної інформації, Київ, Україна



Будівля розташована на вулиці Антоновича / Фото Archdaily

Побудована в 70-роках минулого століття будівля була спроєктована архітектором Флоріаном Юр'євим. Зовні монументальна будівля схожа на тарілку інопланетян.

Політехнічний інститут, Мінськ, Білорусь



Ігор Есман та Віктор Анікін / Фото Archdaily

Схожа на величезний лайнер будівля, будувалася для облаштування тут освітньої установи. З часів будівництва, тобто з 1983 року і до сьогодні приміщення є головним корпусом політехнічного інституту.

Інститут робототехніки та технічної кібернетики, Санкт-Петербург, Росія



Побудована будівля ще у 1963 році / Фото Archdaily

Вважався одним із найбільших науково-дослідних центрів всього Радянського Союзу, а сьогодні в Росії. Саме працівники цього приміщення були покликані забезпечувати домінування Росії в дослідженнях космосу.

Бетонна конструкція круглої форми з різко загостреними краями отримала назву "біла троянда".

Радіовежа, Братислава, Словаччина



Будівлю назвали національним пам’ятником Словаччини у 2018 році / Фото Archdaily

Після більш ніж десяти років будівництва, словацька радіовежа сполучила залізничний вокзал з центром міста. Будівництву вежі передували два тури конкурсів у 1962 та 1963 роках, після чого інвестор проєкту відхилив проєкт переможця, аргументуючи високі витрати, на користь дизайну третього місця Світко, Юрковича та Кісслінга.

Будівля складається з двох перевернутих пірамід; у внутрішній розміщуються всі засоби та обладнання радіомовлення, тоді як більша структура містить простір для запису та публічних зібрань.

Телефонна вежа, Клуж-Напока, Румунія



Архітектором був румунський архітектор Васіле Мітреа / Фото Archdaily

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Телефонна вежа розташована в самому центрі міста. 3-поверхова будівля виділяється своїм детальним мармуровим фасадом. Під час другої фази будівництва було додано скляну підлогу.