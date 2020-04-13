"Підмітальна вежа": фото нового готелю в Австралії, збудованого в долині виноградників

Архітектурна компанія спроєктувала високу вежу для готелю "Оскар Сеппельтфілд" у виноградній долині Баросса в Австралії. Нова будівля розрахована на 70 номерів.

Готель за формою повинен нагадувати бочку для вина, яка ніби "виростає" з долини, пише Archdaily.

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Філософія дизайну народилася, коли архітектори спостерігали за тим, як майстри виготовляють бочки для вина. Саме тому, викривлення та опуклість кожної складової будівлі взята з форми бочок.



Виноградник розташований на півдні Австралії / фото: Archdaily

Без Оскара Сеппельта (власника готелю – 24 канал), а тепер і без цієї будівлі не існуватиме не лише готелю, але й виноградної долини,

– розповіли у архітектурній компанії.



Виноградник навколо готелю є величезний / фото: Archdaily

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Концепція готелю виражається контрастними матеріалами та прозорим покриттям по всій площі фасаду. Програмно, будівля матиме великий світлий простір на першому поверсі, а також зал для нарад і ресторан, а також бар на верхньому рівні.