"Підмітальна вежа": фото нового готелю в Австралії, збудованого в долині виноградників
Архітектурна компанія спроєктувала високу вежу для готелю "Оскар Сеппельтфілд" у виноградній долині Баросса в Австралії. Нова будівля розрахована на 70 номерів.
Готель за формою повинен нагадувати бочку для вина, яка ніби "виростає" з долини, пише Archdaily.
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Філософія дизайну народилася, коли архітектори спостерігали за тим, як майстри виготовляють бочки для вина. Саме тому, викривлення та опуклість кожної складової будівлі взята з форми бочок.
Виноградник розташований на півдні Австралії / фото: Archdaily
Без Оскара Сеппельта (власника готелю – 24 канал), а тепер і без цієї будівлі не існуватиме не лише готелю, але й виноградної долини,
– розповіли у архітектурній компанії.
Виноградник навколо готелю є величезний / фото: Archdaily
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Концепція готелю виражається контрастними матеріалами та прозорим покриттям по всій площі фасаду. Програмно, будівля матиме великий світлий простір на першому поверсі, а також зал для нарад і ресторан, а також бар на верхньому рівні.