Піксельний фасад: в центрі Амстердама з'явився дивний будинок – фото

На одній з найвідоміших вулиць столиці Нідерландів Амстердамі, оновили зовнішній вигляд одного з будинків. Оздоблення фасаду будівлі виконали з литої нержавіючої сталі зі скляними вкрапленнями. "Піксельними" зробили також і вхідні двері.

Вулиця Hooftstraat відома своїми бутиками та дизайнерськими магазинами, пише Archdaily.

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Фасад будівлі, виготовлений з нержавіючої сталі, зовні нагадує пікселі. За словами дизайнерів, такі зміни не порушують історичної цінності фасаду будівлі, адже "пікселі" лише підкреслюють темне облицювання стіни, яке тут було до реновації.



Частина фасаду зберігає старий вигляд / Фото Archdaily

Сталеву цеглу, інкрустовану склом, виготовляють на заводах та викладають її в спеціальні металеві рамки. Пізніше ці рамки приклеюють безпосередньо до фасаду.

Хоч загальні розміри цегли з нержавіючої сталі такі ж, як і типової, за рахунок звуження та пом'якшення країв, сталь дозволяє деталізувати кожен вигин фасаду.



Елементи облицювання мають різний колір / Фото Archdaily

Вхідні двері до будинку складаються з тих же цеглин з нержавіючої сталі. Дверна ручка та дзвінок також розроблені на замовлення, щоб інтегруватись у загальний вигляд фасаду. Віконні рами для контрасту виготовили в білому кольорі, та трохи нахилили їх всередину.

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Двері повністю зливаються з фасадом / Фото Archdaily