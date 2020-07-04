Український архітектор Сергій Махно розробив підземний бетонний будинок, який передбачений для того, щоб пережити "неприємні сюрпризи", які можуть чекати на людство після пандемії. Зовні будинок виглядає неприступним, проте він зовсім не схожий на бункер – в матеріалі розповідаємо чому.

Сергій Махно є засновником архітектурної студії Sergey Makhno Architects, повідомляє відоме архітектурне видання Dezeen.

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Засновник розповів, що "спусковим гачком" для створення такого будинку стала пандемія коронавірусу.



Розробники уявляли будівлю, яка розміщена в українських Карпатах / Фото Dezeen

Ми зрозуміли, що світ має для нас ще багато неприємних сюрпризів, до яких навіть найбільш розвинені економічно, соціально та технічно країни можуть бути не готові,

– пояснив Сергій Махно.



Всередині навіть висадять дерево / Фото Dezeen

Замість створення типових суворих бункерів, студія розробила затишний сховок, де хотілось би жити, "навіть коли немає апокаліпсиса".

План підземного будинку мав не лише допомогти перечекати апокаліпсис, але й дозволити мешканцям комфортно почуватись всередині.



Так виглядає одна зі спалень / Фото Dezeen

Зовні будинок повністю бетонний, а дах тут розроблений як вертолітний майданчик. За словами розробника, найкращим варіантом для розміщення такого будинку будуть відкриті місцевості, на зразок українських Карпат.

Гвинтові сходи тут ведуть до підземної частини будинку, яку студія уявляє повністю круглою.



Панорами тут, звісно, фальшиві / Фото Dezeen

Житлова зона, яка розміщена на 15 метрів під землею, містить низку житлових приміщень, створених для комфортного розміщення двох-трьох сімей.

Одна стіна великої вітальні облицьована книжковими полицями у висоту, щоб створити бібліотеку, а інша матиме величезний диван. В центрі вітальні планують розмістити дерево.



"Живою" можна зробити також і стелю / Фото Dezeen

Всередині передбачені спальні, які б мали цифровий екран від підлоги до стелі замість вікна, його можна було б регулювати, щоб бачити улюблені місця, як гірські пороги чи вулиці Києва.



Так виглядатиме кухня в підземному будинку / Фото Dezeen

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Також в будинку під назвою "План В" планують розмістити домашній кінотеатр, велику кухню, тренажерний зал, медичний кабінет та навіть кімнату для вигулу собак.