Цей невеликий додаток до будинку має пласку форму, та призначений для розташування в саду. Невеличке затишне місце покликане дати власнику відчуття хюґе. Зовні та зсередини стіни забарвлені в темні тони, а в одній зі стін архітектори вмонтували велике панорамне вікно.

Власники хотіли, щоб будиночок зовні нагадував їм природу Норвегії, повідомляє Archdaily.

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Попри бажання клієнтів, пропонується лише вид на автостоянку та залізничну станцію – жартують розробники. Проте сама ідея плоскої будівлі полягає у тому, щоб проєкт виконував роль альтернативи котеджу в сільській місцевості.



Панорамне вікно не дарує власникам приголомшливих краєвидів / Фото Archdaily

Панорамне вікно разом зі столом виготовляється так, щоб не перешкоджати вид, стіл виготовляється повністю зі скла. Все це робить простір піднятим над навколишнім пейзажем.

Цей будиночок може служити як робоче місце, а також забезпечити власникам приватність.



Підлога тут встелена ковроліном / Фото Archdaily

Тут зроблені полички для книг та стілець для читання. Стілець для читання також має власне маленьке вікно, щоб забезпечити огляд саду.

Інтер'єр оброблений в темних кольорах та матеріалах для контрастування з великими скляними поверхнями. Зовнішня частина пофарбована в чорний колір з глянсовою фарбою.

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