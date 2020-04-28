Подих Арктики: у Фінляндії збували дерев'яну сауну посеред лісу – фото

Фінська студія Toni Yli-Suvanto Architects створила павільйон з деревини, який функціонує і як сауна, і як центр для соціальних заходів, до того ж круглий рік. Все приміщення займає лише 30 квадратних метрів.

Павільйон розташований на півночі Фінляндії біля невеличкого озера. Цей регіон ще називають Лапландією, пише Dezeen.

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Оскільки ділянка оточена пейзажем арктичного озера з одного боку та сусідніми будівлями з іншого, студія вирішила створити будівлю, на яку впливають ці чинники.



Павільйон розташований недалеко від озера / фото: Dezeen

Будинки повинні добре працювати в суворих зимових хуртовинах, а використання матеріалів завжди ретельно враховуватися,

– розповів один з архітекторів.



Павільйон має розсувні двері / фото: Dezeen

Більшу частину павільйону займає традиційна фінська сауна. Неопалюваний основний простір використовується для приготування їжі та обідів. Він має розсувні дерев'яні двері, які відкриваються до озера, а також великі вікна з розсувними дерев'яними віконницями.



Всередині є невелика кухня / фото: Dezeen

Зсередини павільйон оформлений "фальш брусом", який має колір натурального дерева. Такий відтінок створює контраст із чорним кольором павільйону зовні. Розширена крита тераса для спілкування надає основній кімнаті додатковий простір для використання.



Тераса дає більше місця для відвідувачів / фото: Dezeen

Планування сауни було розроблено таким чином, щоб дотримуватися принципу природного потоку повітря – купання відбувається на більш прохолодному нижньому рівні, тоді як на вищому рівні піднімається гаряча пара створює сауну.

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Сауна тут виконана в традиційному місцевому стилі / фото: Dezeen

Відходи під час будівництва використали під час опалення приміщення.