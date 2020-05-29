Архітектурна компанія спроєктувала два однакові будинки для двох сімей. Щоб вирішити питання об'єданання сімей та одночасного забезпечення мешканців окремими просторами, архітектори вирішили об'єднати подвір'я за допомогою дерев'яного піддону.

Будинки мають дзеркальне планування, пише Archdaily.

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Так, вхід в один будинок розташований на протилежному боці входу до іншого. А внутрішній вигляд спальні одного помешкання точно відтворюватиме планування сусідньої будівлі.



З одного боку будинку ліс, а з іншого озеро / Фото Archdaily

Будинки стоять на околиці лісу та на березі озера. Простір між ними розроблений як дерев'яна площа або тераса, яка відкриває краєвид на озеро і є місцем зустрічі двох сімей. Площа є підвищенням над загальним рівнем ландшафту та має сходи з обох боків.



Помешкання побудували на пагорбі / Фото Archdaily

Зовні будинок обрамлений чорними дерев'яними панелями. Кожен з них має велике панорамне вікно у напрямку озера.

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