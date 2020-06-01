Подвійна спіральна вежа посеред болота: незвичний архітектурний проєкт з Китаю – фото
В Китаї неподалік міста Наньчан побудували торгово-розважальний комплекс з спіралеподібною оглядовою вежею. Також на території парку розташовані магазини, ресторани, амфітеатр. Наньчан вважається містом, яке має велику кількість веж за мірками Китаю.
Конструкція складається з трьох природних стихій, води, землі та неба, що відповідають трьом функціональним зонам: амфітеатр, комерційні споруди та оглядова вежа, повідомляє Archdaily.
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Амфітеатр тут просто неба, а дійти до нього можна лише за допомогою східців, які розташовані з обох боків закладу.
Парк розташований на території болота / Фото Archdaily
Проте родзинкою парку є саме оглядова вежа, яка стоїть перед водно-болотними ділянками Слонового озера. Дизайн оглядової вежі відповідає цій місцевій культурі і став новою визначною пам'яткою, що репрезентує сучасне життя в Наньчані.
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План бізнес-парку у Наньчані / Фото Archdaily
На вершині будівлі розташований оглядовий майданчик, звідки видно місто.
У Наньчані є давня традиція будівництва веж, таких як павільйон Тен Ван, історія якого триває вже понад тисячу років.
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Дивіться більше фото оглядової вежі: