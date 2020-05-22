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Полікарбонат замість фасаду: фото незвичної багатоповерхівки з Бельгії

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Будинок розташований неподалік центру міста
Будинок розташований неподалік центру міста / Archdaily

В Брюсселі архітектори реалізували проєкт, який складається з трьох двоквартирних квартир. Враховуючи мініатюрне місце, на якій розташовується ділянка, кожна квартира займає приблизно три поверхи, які накладаються один на один. Проте родзинкою будинку є його напівпрозорий фасад.

Позаду будівлі розташовується великий внутрішній двір, пише Archdaily.

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Всі трикімнатні квартири мають вихід як до північного, так і до південного боку. Також кожна квартира має тераси, які виходять на сад.


Будівля різко контрастує з сусідніми / фото: Archdaily

Головною причиною чому південний фасад зроблений з полікарбонату, є його здатність пропускати світло. Саме тому, напівпрозора плита з полікарбонату покликана максимізувати надходження природного світла в спальні, забезпечуючи при цьому приватність.


Інтер'єр виконаний в білих тонах / фото: Archdaily

Такий фасад також забезпечує постійну вентиляцію, та ще один шар утеплення, що значно зменшує так званий "вуглецевий слід" будівлі.

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Кожен з будинків на цій вулиці має власне подвір'я / фото: Archdaily

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Будівництво Бельгія Дім Інновації будівництва
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