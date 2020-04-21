Помешкання над урвищем: в Японії побудували будиночок з панорамою незайманого лісу – фото

Будинок, частина якого занурена в скелю, збудований для відпустки лікаря та його дружини. Урвище розташоване на схилі річки Ден в оточенні гірського хребта Омін, а проєкт став справжнім викликом для архітекторів.

Дачна ділянка розташована в селі Тенкава, на висоті 600 метрів над рівнем моря. Плоска площа становить лише 6 квадратних метрів, яких вистачило б лише для облаштування 2 паркувальних місць, пише Archdaily.

До теми: В тропічному лісі Коста-Ріки з'явився "повітряний" будинок для туристів – яскраві фото

Хобі власника ділянки – риболовля, а облаштування будиночка, який би задовольняв усі потреби власника, стало викликом для архітектурної компанії.



На етапі проєктування було багато проблем / фото: Archdaily

За словами архітектора, через різкий нахил берега річки, було б небезпечно встановити високий стовп на березі і підтримати будинок.



Спереду будинку розташована тераса для відпочинку та риболовлі / фото: Archdaily

Але якби ми збудували двоповерхову споруду біля дороги, з паркуванням на першому поверсі та житловим простором на другому – пейзажі серйозно постраждали б,

– розповіли в архітектурній фірмі.

Саме тому вирішили копати майже до підніжжя і занурювати будівлю в землю, а потім простягти її в повітря над рікою.



Розташування кімнат в плані проєкту / фото: Archdaily

В результаті вийшла шестиметрова бетонна конструкція, яка лише частково "висить" в повітрі. Всередині житло облаштоване кухнею, ванною, вітальнею, їдальнею та спальнею.

Найбільше світла потребувала тераса, трохи менше їдальня та вітальня, а найменше – спальня. Саме тому житлові зони розташовані в саме в такому порядку від панорамного вікна.



Всередині будинок облицьований екологічними матеріалами / фото: Archdaily

Кожна зона розділена розсувними дверима, які можна повністю скласти і відкрити зелений пейзаж аж до спальні.

Вас зацікавить: Ідеальне місце для самоізоляції: сучасний дерев'яний будиночок посеред лісу в Бразилії – фото



Кожна зона розділена розсувними дверми / фото: Archdaily

Будівля розташована так, що з дороги видно лише дах житла, на якому росте трава. Навколишній пейзаж такий, як був до будівництва. Вілла значною мірою вписується в навколишнє середовище і стала будинком, який дає допомагає власнику злитися з природою та відпочити.