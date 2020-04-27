Помешкання-трикутник: в Японії побудували будівлю, яка зменшує тиск на місто

Архітектурний проєкт в японському містечку Ніномія зроблений із сильно похилим дахом. Така концепція покликана зменшити тиск на вулицю міста.

В будинку-ательє на 87 квадратних метрів проживає три покоління місцевого художника, пише Archdaily.

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Кінцевий проєкт почався з ідеї зробити всередині велику виставкову стіну для своїх робіт. При цьому треба було максимально зберегти довжину стіни по діагоналі. Художник вирішив відокремити житлову зону від ательє виставковою стіною.



Вхід розташований на розі двох вулиць / фото: Archdaily

Стіна з таким нахилом сформувала майже трикутну форму будинку в результаті. Закрившись від вулиці, власник зберігає свою приватність та зменшує тиск на місто. До того ж стіна розташована з північного боку, де сонячного світла будівля отримувала найменше.



Так виглядає ванна в будинку / фото: Archdaily

Крутий похилий дах і діагональна виставкова стіна перехрещені, щоб створити тривимірну фігуру та стати місцем натхнення для художника.

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Місто розташоване неподалік Токіо