На півдні Чилі поблизу міста Коронель тамтешній архітектор побудував дві оглядові вежі. Споруди мають порожнини всередині, а зведені вони з дерев'яних решіток. Найцікавіше, що вежі пропонують панораму лише на навколишні болота.

Архітектор прагне відкрити "іншу красу", про яку часто забувають туристи, адже відвідують зазвичай лише міста, пише Archdaily.

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Будуючи дві оглядові вежі, архітектор прагне "вирівняти" кількість оглядових майданчиків, які розташовують зазвичай в містах.



Навколо розташовані лише болота / Фото Archdaily

Природні простори, такі як болотні угіддя, лимани, лагуни чи пагорби, часто стоять порожні та обділені увагою. Попри це, завдяки їхній мальовничості, такі громадські простори як оглядові вежі, здатні покращити якість життя місцевих та принадити сюди туристів.



Споруди є повністю дерев'яними / Фото Archdaily

Саме тому архітектор пропонує дві оглядові вежі, які розташовані на двох кінцях великого болота. Обидві споруди мають квадратну форму та невеличкий оглядовий майданчик нагорі.



Так виглядає макет оглядової вежі / Фото Archdaily

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З архітектурного погляду обидві вежі мають на меті довести теорію про те, що такі простори здатні виконати роль разової інвестиції, перетворивши подібні місця у консолідовані публічні простори.