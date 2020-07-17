У селі Солонка, що біля Львова, виставили на продаж елітний особняк. Будинок, імовірно, належить сім'ї ректора Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного генералу Павлові Ткачуку, за майже 2 мільйона доларів. Більше про особняк – читайте в матеріалі.

Оголошення про продаж з'явилось на сайті OLX ще 7 липня, повідомляє Дім 24.

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За даними ЗМІ, особняк належить ректорові Академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного генералу Павлові Ткачуку, хоча він ніколи не фігурував у декларації генерала.



Особняк розташований неподалік вулиці Стрийської / Фото OLX

З повідомлення про продаж відомо, що будинок має площу 650 квадратних метрів. Окрім самого житла продається також земельна ділянка на 30 соток землі. Всього особняк має 3 повноцінні поверхи та один цокольний.



Інтер'єр тут розкішний на усіх поверхах / Фото OLX

На першому поверсі розташований робочий кабінет і 2 зали. На другому поверсі 2 спальні, гардероб, санвузол. На третьому поверсі 4 спальні, вітальня, санвузол, гардероб, 2 балкони. В цокольному поверсі є ще одна кімната, санвузол, кухня. Зроблений ремонт з якісних матеріалів. Індивідуальне опалення,

– йдеться на сайті OLX.



Земельна ділянка тут також немаленька / Фото OLX

За документами, будинок належить племінниці Петра Ткачука Анні Сенаторовій та її чоловіку Денису Сенаторову. На пару також зареєстровані земельні ділянки, на яких розташований будинок.

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