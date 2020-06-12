Американська архітектурна фірма William Kaven Architecture створили чорний будинок з просторими балконами у штаті Орегон, що в США. Будинок розташований посеред густого лісу та майже повністю складається з вікон.

Сам будинок – це дві прямокутні основи, обшиті чорним сайдингом, встановлені на бетонну основу. Будинок під назвою Royal розташований на одному з дев'яти ділянок, що належать місцевій студії та його партнерам, що простягаються в лісопарку, міському лісі з пішохідними стежками, недалеко від центру Портленда, про це пише видання Deezen.

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Royal – це перший із серії будинків, які гніздяться глибоко в лісопарку,

– сказав партнер дизайнерів Даніель Кавен.

На чорному фасаді будинку розташували гараж, до якого можна потрапити через двері зі скла.



Дизайнери мали на меті показати єднання з природою / Фото Deezen

З іншого боку, відкривається вхід до головної житлової зони з білими дубовими підлогами з оздобленими горіховими плінтусами. Великі вікна та розсувні скляні двері в кімнаті проливають світло всередину і забезпечують вид на природу.

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Котедж розташований посеред густого лісу / Фото Deezen

Житлова зона має сірий камін, який поєднали з низкою меблів з дерева на замовлення місцевої студії The Good Mod. Шматочки дерева використали у довгому обідньому столі, табуреті та стільцях.



Широкі вікна сприяють хорошому освітленню / фото Deezen

Кожна з чотирьох спалень орієнтована на схід, і має балкон для відпочинку на свіжому повітрі.