У Швеції, на півдні країни на території заповідника Häringe, планують відкрити тимчасовий найбільш ізольований ресторан у світі. Заклад матиме 6 столиків і розташовані вони будуть в окремих мальовничих місцях заповідника — від узбережжя річок та пірсу до лісових хащів та поля, на значній відстані одне від одного.

Кожен столик в закладі обслуговуватимуть індивідуально. Страви, які тут доступні для замовлення, розробили шеф-кухарі ресторану Garba в Стокгольмі, повідомляє сайт бренду.

Читайте також: У Швеції перевезуть ціле місто на вантажівках через просідання грунту: фото

Страви подаватимуть разом з вином Oddbird, а сам ресторан відкриється 22 червня.



Пірс також став однією з локацій ресторану / Фото Oddbird

Nowhere (ніде) – не ідеальне місце. Це місце без престижу. Неважливо, хто ти. Воно не дискримінує. Воно не є ні інклюзивним, ні ексклюзивним. У ньому немає зарозумілості, марнославства і бравади. Це місце нікого не любить. Нікого не ненавидить. Ніде ніколи не буває пунктом призначення,

– йдеться в описі ресторану.



Кожен столик має індивідуальний дизайн / Фото Oddbird

Ідея ресторану належить засновнику Мехмету Гюрбюзеру. Він хоче показати місцевим, що можна, не виїжджаючи за кордон, відкрити для себе прекрасні природні місця, яких ми раніше не помічали.

Вас зацікавить: Посеред царства юрт: вражаючі фото громадського центру в столиці Монголії

В інтер'єрі ресторану використані меблі з вторинної сировини.