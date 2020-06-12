Заміський будинок для відпочинку побудували посеред гір для молодої сімейної пари. Саме приміщення збудоване повністю з бетону, та розташований на бетонній платформі. Проєкт вирішили поставити над урвищем, де раніше протікала річка.

Архітектори називають будинок мостовим, адже частина приміщення "звисає" над яром, повідомляє Archdaily.

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Загалом будинок складається з невеликої вітальні та їдальні, кухні та гаража, над яким розташована кімната для гостей, сходи та зона для гриля.



Будівля розташована далеко від населених пунктів / Фото Archdaily

Планується запуск другої фази будівництва, за результатами якого, побудують ще дві спальні та вітальню.Окрім тераси на першому поверсі, на даху будинку також облаштували великий оглядовий майданчик.

Особливістю помешкання є його інтер'єр, адже будинок майже не зазнав обробки зсередини. Так, усі балки та склепіння є абсолютно видимими. А підлога, стіни та стеля є повністю бетонними, що на думку дизайнерів, підкреслює навколишню красу.



Панорамне вікно відкриває чарівний вид на гори зі спальні / Фото Archdaily

Співвідношення між однаковим інтер'єром та екстер'єром разом створює породжує діалог із лісом та горами,

– розповів один із дизайнерів.

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