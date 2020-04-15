Посеред царства гір: фото самотнього будиночка, який збудували над урвищем в Канаді

Недалеко від Монреаля, що в Канаді, побудували невеличке шале, що височіє над урвищем біля підніжжя гори. Через обмежений бюджет будиночок вийшов простим, проте затишним.

Про цікавий проєкт посеред дикої природи пише Archdaily.

Читайте також: Ідеальне місце для самоізоляції: сучасний дерев'яний будиночок посеред лісу в Бразилії – фото

Концепція шале повністю визначена рельєфом ділянки. Саме тому архітекторам довелось ставити частину будиночка на металеві стовпи.



Будинок частково стоїть на стовпах / фото: Archdaily

Будівля одноповерхова та немає горища, тому стелі тут доволі високі. А сама структура даху нагадує скелет риби.



Перекриття будинку нагадує дизайнерам скелет риби / фото: Archdaily

Більшість меблів всередині дерев'яні. Що стосується кольорів, то дизайнери поставили на контраст кольору дерева з білосніжним.



Стелажі та полички в будиночку максимально прості / фото: Archdaily

Бюджет під час будівництва був суттєво обмеженим, тому кількість кімнат всередині скоротили до мінімуму, а матеріали для меблів та декору використовували якомога дешевші та доступніші.

Вас зацікавить: Ви захочете тут жити: креативне дизайнерське рішення для еко-френдлі будиночка – фото



В результаті вийшов простий та екологічний проєкт / фото: Archdaily