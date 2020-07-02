В рамках проєкту "Великий зал та бібліотека" в Британії архітектурна фірма оновила історичний маєток Інн. Тут було передбачено реставрацію приміщень зовні та зсередини, а також облаштування всередині бібліотеки, конференц-залу та готелю. У великому залі облаштують їдальню.

Також тут вдалось розширити підземелля внаслідок розкопок, повідомляє Archdaily. Вас може зацікавити: Відпочинок у фортеці: на острові в Греції з'явився неординарний дачний будинок – фото Реставрація омолоджує приміщення для проведення заходів, що сильно покращує комерційну пропозицію готелю. Роботи підносять будівлю до сучасних стандартів із впровадженням підлогового опалення, нових кухонь, водовідведення та гідроізоляції.

Сьогодні будівля функціонує як готель / Фото Archdaily Оновлена будівля забезпечує відвідувачів високоякісними навчальними засобами, у приміщенні передбачено сучасні засоби для проведення семінарів, а також лекторій на 158 місць.

Головний зал тепер схожий на ресторан / Фото Archdaily Великі ліхтарі на даху та простори подвійної висоти вносять природне світло в серце будівлі, забезпечуючи важливе візуальне поєднання з навколишніми будівлями.

Інтер'єр приміщення майже не змінився / Фото Archdaily Архітектори запевняють, що зміни мають мінімальний вплив на історичний спадок будівлі. Читайте також: Проєкт на 100 гектарів: в Німеччині військове містечко перероблять в мікрорайон – фото Дивіться більше фото маєтку з Великої Британії: