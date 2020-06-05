Уряд Фінляндії профінансує будівництво музею архітектури та дизайну в столиці країни в рамках боротьби з кризою, яка спричинена пандемією коронавірусу. Музей отримав внесок у розмірі 60 мільйонів євро, як додаткова частина урядового бюджету на 1,3 мільярда євро, щоб допомогти сфері культури оговтатися від коронавірусу.

Музей повинен з'явитись на півдні Гельсінкі, пише Dezeen.

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В новій будівлі розташовуватимуться інсталяції та зразки сучасної архітектури.



Фінляндія зараз активно розвиває культурну сферу / Фото Dezeen

У музеях ми зараз зосереджуємо свої зусилля на тому, щоб відігравати свою роль у відбудові Фінляндії в умовах кризи, яка впливає на всіх. Ми зробимо все можливе, щоб музей став місцем для всіх,

– розповів директор музею.

Сьогодні в Фінляндії росте попит на культурні центри, бібліотеки та музеї. Хоча світ переживає глобальну пандемію, в уряді вважають, що це саме час для створення нового простору.



В бібліотеках стало більше відвідувачів / Фото Dezeen

Хоча для нової будівлі ще не визначили місце, сьогодні обговорюється Гельсінкській музей Гуггенхайма, який закрився у 2016 році якраз через відсутність фінансування.

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Відкрити новий музей планують у 2024 році.