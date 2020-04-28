Приклад Індії: як побудувати житло для великої родини та не порушити приватність кожного – фото

В Індії побудували "піксельний" будинок для великої родини. Житло для З сімейних пар з двома дітьми мало передбачати місця для усамітнення, а також спільних зон для усіх мешканців. Архітекторам вдалось впоратись із завданням.

За словами архітекторів, натхнення для дизайну може надходити з найнесподіваніших місць. В цьому випадку розробники взяли за основу будівельний блок з цифрових зображень – пікселя, пише Archdaily.

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Для початку, архітектори створили садові зони всередині будинку та використали відкриті поверхні як простір, що має об'єднати родину.

В будинку передбачили захищені балкони, багато навісів та "просторів під просторами", намагаючись надати кожній кімнаті вихід в сад, як відповідь на спекотний сухий клімат регіону. У результаті виходить структура, яка зберігає достатньо конфіденційності та відкритості водночас.



В конструкції передбачені тераси, навіси та просто приватні зони для мешканців / фото: Archdaily

Найбільш яскравий прояв піксельної концепції спостерігається біля головного входу, над яким розміщений відкритий бетонний навіс, перфорований серією квадратних вирізів різної величини.

Заходячи всередину, ви спочатку стикаєтеся з вестибюлем – простим, витонченим простором. Потім відвідувач стикається з блоком сходів, який облицьований оголеною цеглою.



Всередині будинку ростуть рослини / фото: Archdaily

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Зелень робить подорож вгору приємною, оскільки рослини, що ростуть по боках, пропонують вам доторкнутися до них, створюючи приємне відчуття ходьби по саду.

Більше фото "піксельного будинку":