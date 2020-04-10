Продовження океану: в Іспанії побудували "нескінченний" будинок – фото

В іспанському місті Кадіс, що на березі Атлантичного океану, архітектор побудував будинок, який символізує нескінченність океану. Частину будинку розташована в кам'яній скелі.

Місто Кадіс розташоване на півдні Іспанії, неподалік Гібралтару, місці де всі кораблі з Середземного моря виходили в Атлантичний океан, пише Archdaily.

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Саме в такому місці звели будинок. За задумом, він повинен бути схожим на пристань, яка звернена до моря. Сама споруда зовні схожа на подіум, увінчаний горизонтальною площиною



Будинок розташований на півдні Іспанії / фото: Archdaily

Тут мешканці повинні відчути окреслену океаном лінію горизонту. Дах є гармонійним продовження скелі, а велика вільна площа на даху здається нескінченною та виходить в таке ж нескінченне море.



Єдина повноцінна зовнішня стіна будинку звернена до моря / фото: Archdaily

Ми хотіли, щоб цей будинок був здатний не тільки змусити час стояти на місці, але й залишитися у свідомості та серцях людства. Будинок нескінченного,

– розповів архітектор Альберто Баеза.



Інтер'єр будинку виконаний в білих кольорах / фото: Archdaily

Щоб зробити такий плаский дах, архітектору довелось звести коробку з 20-метровою фронтовою стіною. Будинок має два поверхи, частина з яких в суцільній скелі. Саме тому повноцінною зовнішньою стіною є лише одна.

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Вхід у будинок теж незвичний. Зайти всередину можна через своєрідну "траншею" у вигляді сходів, які розташовані на даху.