Продовження природи: фото та концепція будинку в Індії

Цей будинок розташований серед присадибних ділянок біля села, гармоніює між природним та створеним людиною середовищем. Дизайнерський підхід полягав у створенні будівлі, яка стане фоном та зіллється із навколишнім середовищем.

План садиби включає подвір'я та приватний простір, з'єднаних через прохід. Детально описує нестандартний будинок в Індії, пише Archdaily.

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У цьому проєкті є вітальня, їдальня, кухня, спальня та кімната для гостей.



Будинок наче витесаний з каменю / фото: Archdaily

У дворах вбудовані корисні простори, такі як внутрішній дворик, басейн та невеликий коридор. Ці відокремлені простори створюють відчуття комфорту та невимушену атмосферу в будинку.



Усі кімнати в домі гарно освітлюються / фото: Archdaily

Відкрита стеля оздоблена бамбуковими фіранками, із зеленою покрівлею на терасі. Будівля зберігає воду, що допомагає підживлювати насадження.