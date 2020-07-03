Цей проєкт відповідає на запит зв'язку між двома існуючими поруч будівлями навчальних корпусів.

Вертикальні та горизонтальні лінії – для створення простору зустрічі та релаксу студентів під час перерв, а також зовнішній амфітеатр, пише видання Archdaily.

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Оригінальний набір будівель зібраний з непоєднуваних архітектурних рішень, з різними доповненнями впродовж багатьох років.



Яскрава будівля – ковток свіжого повітря / Фото Archdaily

Кольорове втручання має на меті поважати індивідуальність старих будівель. Спроєктовані вікна – це обрамлення найкращого від довкілля на горизонті: ліс та біла магнолія.

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