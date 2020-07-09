Архітектурна студія UNStudio у співпраці з розробниками Йохан Кройфф Арени розробили план корейського національного футбольного центру в Сеулі. Комплекс включатиме два футбольні стадіони, тренувальні поля та навіть музей.

В березні цього року в Південній Кореї оголосили конкурс на розробку футбольного центру. Влада країни всіляко намагається пропагувати здоровий спосіб життя серед населення, повідомляє Archdaily.

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Після завершення будівництва, футбольний центр повинен стати дитячо-юнацькою футбольною школою, та базою для національної збірної Кореї.



Новий футбольний центр побудують неподалік Сеула / Фото Archdaily

UNStudio – нідерландська фірма, якій невипадково доручили розробку проєкту. На думку влади Кореї, Нідерланди є великою футбольною нацією.



Так виглядатиме критий стадіон зсередини / Фото Archdaily

У Нідерландах ми розуміємо важливість підготовки футболістів з юних років. Ми багато інвестуємо в нашу молодь, а також у нові технології та сучасні підходи до навчання,

– розповів Бен ван Беркель, засновник та головний архітектор UNStudio.



Також на території центру виховуватимуть молодих спортсменів / Фото Archdaily

Загальна площа комплексу становить понад 450 тисяч квадратних метрів. Окрім двох стадіонів, багатьох тренувальних полів та музею, тут розмістять бігові доріжки, гуртожиток, рекреаційний та лікувальний центр.

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Дивіться відеопрезентацію футбольного центру в Кореї: