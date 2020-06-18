27 січня 1756 року в австрійському місті Зальцбург народився відомий на увесь світ композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Не лише музика митця приваблює його фанатів, але й будинок де він народився. Як виглядає будинок Моцарта – дивіться в нашому матеріалі.

Знайти будинок Вольфгана Моцарта можна знайти за адресою Гетрайдегассе 9, повідомляє Дім 24.

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Сім'я композитора мешкала за вказаною адресою з 1747 до 1773 року. Сьогодні в будівлі облаштований музей, в якому можна побачити сімейні документи, портрети, та навіть старовинні музичні інструменти.



Будівля розташована в центрі міста / Фото Mozarteum

Як виглядає будинок Моцарта

Зсередини



Збереглося немало оригінальних меблів / Фото Mozarteum

Квартира в родини композитора була доволі просторою. Тут є багато великих залів, серед яких вирізняється танцювальний зал, де у юного Моцарта було фортепіано. Всередині будівля була неодноразово реставрована, проте загалом зберегла свій первозданний вид. Особливо показовою є примітивна кухня в будинку.

Зовні



Вхід у музей платний / Фото Mozarteum

Загалом будівля має п'ять поверхів. Фасад тут пофарбований у яскравий жовтий колір, з яким контрастують білі рами вікон. Також зовні будинку красується національний прапор Австрії, а влітку у вікна виставляють свіжі квіти.

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