Протиепідемічна вежа та вертикальний парк: 3 найкращі проєкти хмарочосів у 2020 році – фото

Журнал eVolo опублікував назви трьох найкращих проєктів хмарочосів, які розробили у 2020 році. Нові споруд кидають виклик тому, як ми розуміємо вертикальну архітектуру та її зв'язок із навколишнім середовищем.

Спеціальне журі розглянуло понад 470 різних проєктів, а переможців виявилось лише троє, пише Archdaily.

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Серед претендентів були хмарочос, який можна побудувати в умовах вічної мерзлоти, пропозиція щодо повторного призначення літаків, що вийшли з експлуатації, вертикальний кіберцентр та інше.

До вашої уваги 3 кращих проєктів для хмарочосів у 2020 році

EPIDEMIC BABEL

На хвилі епідемії, яка огорнула світ у 2020 році, перше місце дісталось протиепідемічній вежі, яку розробили в Китаї.



Вежа легко трансформується у велику лікарню / фото: Archdaily

Проєкт передбачає швидке розгортання хмарочоса під час спалаху епідемії. Будівля складається із сталевого каркаса, у який заздалегідь вмонтовані лікарняні палати. Їх використовуватимуть для допомоги інфраструктурі міністерства охорони здоров'я Китаю у випадку спалаху нової епідемії.

EGALITARIAN NATURE

Цей проєкт є техногенним вертикальним парком, який буде доступний в щільних міських забудовах.



Такі парки можуть стати найближчим майбутнім людства / фото: Archdaily

На думку розробників зі США, у майбутньому такі парки можуть забезпечити доступ до природи для мешканців великих міст з високою щільністю забудови на зразок Нью-Йорка, Токіо чи Шанхаю.

Coast Breakwater

Ця розробка з'явилась внаслідок проблем з глобальним потеплінням та збільшенням рівня води в океанах. Так як першими постраждають прибережні території, то саме для них розроблений "хмарочос на воді" від Тайванських архітекторів.



Хмарочос стоїть високо над водою / фото: Archdaily

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Проєкт базується на традиційних формах будівництва в Сенегалі. План хмарочосу натхненний традиційною місцевою дерев'яною архітектурою – системою стовпів, арок та натяжних конструкцій.