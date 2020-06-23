В німецькому місті Гайдельберг на площі у 100 гектарів розміщується колишнє військове містечко. Після багатьох років простою його планують перетворити в новий квартал міста. Як планують інтегрувати новий район за участі місцевої архітектурної фірми KCAP – дивіться в матеріалі.

Фірма КСАР займається великими ландшафтними проєктами в Німеччині, повідомляє Archdaily.

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Метою було розробити стратегію розвитку міського району, який орієнтований на майбутнє, попри те, що він застряг в минулому,

– розповіла Анук Куйтенбруер, одна з розробниць.



Після реновації тут з'явиться багато громадських просторів / Фото Archdaily

Проєкт орієнтований на стійкість, мобільність та діджиталізацію. Загалом в майбутньому тут проживатиме близько 10 000 людей, а в офісах працюватимуть 5 000 людей.



Район був трохи ізольованим від решти міста / Фото Archdaily

Новий квартал міста матиме багато відкритих просторів та буде мобільним. Район поділять на 5 різних мікрорайонів, які забезпечать сучасні умови життя та роботи.



Інфраструктура тут стане ще розвинутішою, ніж в центрі Гайдельберга / Фото Archdaily

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Планується будівництво додаткових автомобільних доріг, велодоріжок та парків. В мікрорайоні їздитимуть трамваї, а мешканці отримають багато сучасних офісів.