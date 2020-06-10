Архітектурна компанія FGR Architects звела прямокутний будинок з мінімалістичним дизайном як інтер'єру так і екстер'єру. Зовні будинок схожий на контейнер, який стоїть на вершині пагорба. Лінійна структура приміщення робить його витягнутим, проте доволі вузьким. В довжину будинок має 30 метрів, а в ширину 11.

Окрім житлових просторів будинок пропонує гараж на 3 автомобілі, пише Archdaily.

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Будівля зроблена з безкаркасної стіни, що допомагає створити загальну прозорість і дозволяє будинку дихати. Одна половина – це житлова площа, укомплектована відкритим заскленим фасадом, а друга – приватний простір, який висить над землею. Тут розміщуються три спальні та дві ванні кімнати.



На задньому дворі будинок також має невелику терасу і басейн / Фото Archdaily

Загалом будинок має площу у 340 квадратних метрів.

Великі вікна пропускають багато сонця, створюючи природну та органічну атмосферу, яка доповнена темним інтер'єром та елементами декору.



Інтер'єр тут мінімалістичний / Фото Archdaily

У будівлі є прекрасне відчуття прозорості, зсередини ви зможете побачити будь-яку сторону будинку та відчувати на собі погляди зовні,

– так охарактеризував будинок один з архітекторів.

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Попри горбисту місцевість, будинок стоїть на вигідному місці / Фото Archdaily