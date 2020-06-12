На Заході Великої Британії звели прибудову старовинного котеджу. Її особливість в тому, що вона призначена винятково для читання книг. Житло разом з прибудовою розташовані далеко від населених пунктів біля однієї з магістралей.

Котедж Котсвальдів побудований у XVII столітті на території заповідної зони, повідомляє Archdaily.

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За словами архітекторів, ключовою особливістю будинку для читання є його скляні стіни, які повністю зникають за трьома дерев'яними шафами.



Будиночок стоїть у заповідній зоні / Фото Archdaily

Книжкові шафи також утворюють структуру будівлі, підтримуючи консольний зелений дах. Таким чином створюється сюрреалістична вітальня на свіжому повітрі.



Один з кутів будиночка не має стіни / Фото Archdaily

Одна частина даху стала настилом над терасою та відкриває відвідувачам вид на долину та пагорби. За задумом, сучасна прибудова повинна контрастувати зі старим котеджем поряд.



Контраст створюється також через різний колір стін всередині та зовні / Фото Archdaily

Проєкт містить багатофункціональні меблі, які можна використовувати як всередині, так і зовні залежно від погоди.



Комфортні дивани та крісла сприяють концентрації / Фото Archdaily

Облицювання будиночка для читання зумовлене технологією обвуглення бруса. Саме такий матеріал використали в облицюванні.

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