Мальдіви у сприйнятті більшості туристів є прекрасним та іделічним місцем. Нещодавно на одному з островів побудували величезний розкішний готель з усіма необхідними зручностями. Тут туристам запропонують лагуну, пляж, прибережну зону та джунглі.

Місцеві тут живуть у балансуванні з природою і повністю залежать від торгівлі, технологій та туризму, повідомляє Archdaily.

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Цей готель окрім номерів пропонує мешканцям водний амфітеатр та спа-центр. До того ж на пляжній зоні є два ресторани та центр дайвінгу. Загальна площа готелю становить приблизно 4787 квадратних метрів.



Мальдіви є островами рифтового походження / Фото Archdaily

Концепція готелю тут орієнтована на збереження острівної флори та фауни, а сам готель схожий на велике острівне село, яке є характерним для цієї частини світу.



Так виглядає один з готелів / Фото Archdaily

Також при будівництві готелю використовували лише місцеву деревину та місцеву робочу силу. Присутність сталі чи бетону тут зведена до мінімуму.

Персонал, який обслуговуватиме курорт, мешкає переважно на сусідніх островах та працюватиме тут лише під час високого сезону.

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Дивіться більше фото готелю на Мальдівах: