Реставрацію Нотр-Дам де Парі зупинили через пандемію: на якій стадії відновлення собору – фото

З міркувань безпеки реставраційні роботи в Соборі Паризької Богоматері зупинили. Причиною є бюрократія та карантинні обмеження у Франції. Втім навіть станом на зараз реставрація культової споруди вже просунулась далеко. Що саме вже встигли зробити будівельники – читайте в матеріалі.

Нещодавно виповнився рік після масштабної пожежі в одному з найвидатніших соборів Франції та усього світу – Нотр-Дам де Парі, пише Archdaily.

Вас зацікавить: Відсутність свіжого повітря: як коронавірус допоміг виявити недоліки в архітектурі Нью-Йорка

Майже відразу після ліквідації пожежі, у Франції взялись за реставрацію собору. Проєктом та будівельною ділянкою керує генерал Жан-Луї Джорджлін, призначений президентом Франції, а головним архітектором є Філіпп Вільньов.



За пожежею спостерігав увесь світ / фото: Archdaily

Першочерговим завданням було забезпечити стабільність будівлі, щоб не допустити обвалу. Тому будівельники встановили спеціальні рами для підтримки стелі, а пошкоджені стовпи були зміцнені. Зараз роботи по стабілізації майже закінчені.



Будівля зазнала серйозної шкоди / фото: Archdaily

Середньовічний шпиль, який обвалився внаслідок пожежі мали відновити до 23 березня, проте пандемія внесла свої плани, тому риштування там досі стоїть.



Попри швидкі темпи відновлення, фінального результату не варто чекати найближчим часом / фото: Archdaily

Також у Франції обговорюють елементи покрівлі, які використають на даху. Вітражі, скарбниця, скульптури, декор та світильники вилучені та реставруються, а три троянди на фасадах оновлюються на місці.



Будівельне риштування стоїть з усіх боків / фото: Archdaily

До слова: Надмірність лишиться в минулому – як зміняться стандарти будівництва після пандемії

Офіційно французька влада поки не оголосила як виглядатиме собор після закінчення робіт, тому архітектори з усього світу досі пропонують свої варіанти фінального зовнішнього вигляду Нотр-Дам де Парі.



Фінальний вигляд собору має бути максимально наближеним до свого первинного варіанту / фото: Archdaily