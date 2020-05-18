Резиденція прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Оттаві – фото та історія будинку

Канада, як і більшість держав світу, пропонують очільникам країни державну резиденцію. Велика резиденція для Джастіна Трюдо розташована в Оттаві на вулиці Сассекс, 24. Втім, ця резиденція перебуває сьогодні на ремонті, а сам Трюдо переселився в інший будинок. Куди – читайте в матеріалі.

Резиденція, яку збудували ще у 1868 році, ще ніколи не піддавалася капітальному ремонту. Жоден з очільників держави не ризикував витрачати гроші платників податків на осучаснення будинку. Проте зараз споконвічна резиденція Прем'єр-міністрів Канади таки закрита на ремонт, повідомляє Дім 24.

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Де тоді живе Трюдо



Цей будинок побудований в 1892 році / фото: Wikipedia

В котеджі "Rideau". Будівля розташована всього за кілька миль від основної резиденції "Прем'єрів" та колись належала губернаторам провінції.



В своєму будинку очільник Канади має власний кабінет / фото: Соціальні мережі

Котедж "Ridoau" був визначений будівлею федеральної спадщини 3 жовтня 1986 року та охороняється Канадою.

Що це за будинок



Джастін Трюдо вдома приводить і ділові зустрічі / фото: Narcity

Це двоповерхова 22-кімнатна будівля, яка зроблена у стилі тамтешнього "Відродження". Спочатку споруда мала 14 кімнат на одному поверсі. Проте, після реконструкції 1872 року, архітектори додали другий поверх та веранду на задньому дворі.

Між 1999 та 2000 роками будівля зазнала капітальних реконструкцій підвалу, даху та внутрішнього оздоблення, а механічну та електричну системи було оновлено. Зовні кожна цегла та шви були окремо пофарбовані для отримання рівномірного вигляду. Востаннє тут провели ремонт у 2013 році.



В будинку вистачає місця усім членам родини / фото: Narcity

Котедж "Ridoau" вирізняється своєю симетрією, простими лініями, класичним центральним входом та декоративними віконницями і парними димоходами.



В будинку також зроблено кухню-студію / фото: Narcity

Всередині будівля оформлена в стилі класичного мінімалізму з невеликою кількістю декору.

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Територія навколо будинку є відкритою для громадськості, проте резиденцію таки охороняють.