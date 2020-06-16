Японська архітектурна фірма побудувала новий офіс в місті Тотторі, що розташоване на березі Японського моря. Приміщення призначається для працівників компанії Daikin, яка виготовляє кондиціонери. Офіс розташований в оточенні дерев неподалік пляжу.

На цьому місці вже було невеличке приміщення, яке архітектурна компанія добудувала, пише Archdaily.

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Теперішня споруда складається з приміщення для навчання, кількох десятків робочих місць та рецепції. Доповнення пропонує ще одне приміщення для проведення тренінгів, конференц-зал та додаткове крило для розміщення працівників.



Будівля має форму хвилі / Фото Archdaily

План будівлі вигнутий відповідно до ландшафту так, щоб не порушити пейзажу моря та зелені поряд. Конференц-зал пропонує простір для різних заходів, таких як міжнародна конференція чи музичний концерт.



В новому корпусі є готельні кімнати для працівників / Фото Archdaily

Приміщення обладнане точковими кондиціонерами, проте для досягнення кращого енергозбереження, тут використовують сенсорне кондиціонування.



З протилежного боку офісу працівники мають доступ до лісу / Фото Archdaily

Раніше тут було приміщення посеред піщаних дюнів, пізніше його обсадили деревами, а після обох світових воєн воно було покинутим на довгі роки. Проте сьогодні архітектори вирішили вдихнути нове життя у старе приміщення, а до 2020 року дерев стане лише більше.

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Великі вікна дозволяють зекономити на освітленні / Фото Archdaily