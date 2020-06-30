На роботі як вдома: в Шанхаї побудували офісний кампус, який нагадує житловий комплекс – фото
В китайському місті Шанхай побудували офісний кампус, який більше схожий на житловий комплекс. Навколо будівель розкинувся великий сад з пішохідними доріжками, а поряд є набережна.
Будинки розміщені так, щоб зробити майданчик більш відкритим, зробивши проєкт живим і привітним простором, пише Archdaily.
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Шанхай є доволі шумним містом, а спокійний офісний центр повинен дати цьому району трохи спокою. Самі будинки мають численні лоджії, які можна помітити за кольоровими керамічними трубками. Такий зовнішній вигляд будівель є сучасною інтерпретацією бамбука з використанням китайського ноу-хау.
Всі будівлі мають білий зовнішній вигляд та темний цокольний поверх / Фото Archdaily
Усі будівлі мають схожий зовнішній вигляд, проте відрізняються залежно від свого розташування на ділянці.
Територія навколо будинків грамотно продумана / Фото Archdaily
Ми любимо демонструвати матеріали в будинках: їх властивості, щільність, кольори та текстури. Таким чином, студія Ferrier Marchetti розглядає всі проєкти однакової вартості, малюючи красу навіть у найпростішому з них,
– розповіли творці проєкту.
В інтер'єрі переважають світлі тони та блискучі підлоги.
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Дивіться фото офісного кампуса в Шанхаї: