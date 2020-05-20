Рослини на даху: приклад модерністської архітектури на Голлівудських пагорбах – фото

Американський архітектор Марк Торп спроєктував резиденцію для колекціонерів мистецтва, щоб залучити модерністську архітектуру в Голлівуд. Особливістю будинку є його дах, в якому зроблені прорізи для росту дерев.

Ідея побудувати модерністське приміщення виникла після дослідження архітектора, яке виявило, що в США дуже мало споруд саме в цьому архітектурному стилі, пише Dezeen.

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Проєкт розрахований на 465 квадратних метрів та побудований з простих матеріалів, серед яких бетон, сталь, дерево та скло.



Попри строгість матеріалів, будинок є дружнім до екології / фото: Dezeen

Бетонний дах підтримують колони, а на подвір'ї розташовується басейн у вигляді літери "Г". Всередині інтер'єр поділений на три зони, серед яких галерея, побутова зона та зона для відпочинку. Зокрема із кімнат для відпочинку відкривається чудова панорама на Лос-Анджелес.



Архітектори вирішили не зрубувати дерев / фото: Dezeen

Окрім естетики модерністських будинків, архітектор також спирається на ідеї екологічної відповідальності та інфраструктурної незалежності – які він ідентифікує як самодостатність.



З їдальні відкривається панорама на Лос-Анджелес / фото: Dezeen

Так, споруда обладнана сонячними панелями та технологією збору води.

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Планується, що будівництво житла розпочнеться вже в кінці 2020 року / фото: Dezeen