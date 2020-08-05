Низка відомих архітекторів оприлюднили свої проєкти житлових будинків для нового елітного району на Ібіці, який називатиметься Сабіна. Проєкт охоплює 17 гектарів площі та містить розкішні приватні вілли.

Участь в проєкті беруть бразильські, іспанські, британські, американські та багато інших архітекторів, пише Dezeen.

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Попри такий різносторонній діапазон дизайнерів, проєкти будинків для району мають доволі схожу естетику через свої чіткі лінії, плоскі дахи та мінімальною, але природною палітрою всередині та зовні.



Внутрішні та зовнішні простори в більшості проєктів поєднані / Фото Dezeen

Деякі роботи також демонструють зелені дахи, білі екстер'єри, розсувні скляні стіни та відкриті басейни.



Ця вілла стане окрасою нового району / Фото Dezeen

Ми вирішили додати як соціальну, так і суспільну складові до кожної вілли, забезпечуючи приватний двір кожному простору, - розповів один з архітекторів.



В цьому проєкті чітко простежуються строгість ліній / Фото Dezeen

Більшість вілл матимуть від п'яти до восьми кімнат, а також площу від 510 квадратних метрів до 2100. Також, більшість з них буде розташована на узвишшях, а отже матимуть вид на Середземне море та гори.

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Власники бачитимуть море просто з вікон своїх помешкань / Фото Dezeen