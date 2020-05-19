Розумний будинок Марка Цукерберга: фото та відео житла мільярдера в Сан-Франциско

У 2013 році засновник Facebook Марк Цукерберг придбав будинок за 10 мільйонів доларів у середмісті каліфорнійського міста Сан-Франциско. Особливістю нового житла мільярдера є система "розумний будинок". Як виглядає "розумний будинок" Цукерберга та що це за система – дивіться в нашому матеріалі.

Будинком Цукерберга керує штучний інтелект, повідомляє Дім 24.

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Як виглядає будинок Марка Цукерберга у Сан-Франциско



Будинок Марка Цукерберга в Каліфорнії / фото: Фейсбук

Загальна площа таунхаусу становить майже 515 квадратних метрів. Після покупки нового помешкання, Марк Цукерберг додатково вклав 1,6 мільйона доларів у його ремонт.



В будинку облаштовано кухню-студію / фото: Фейсбук

Окрім оновлення перекриття будинку та змін ландшафту навколо приміщення, всередині з'явився також домашній офіс, медіакімната, додаткова ванна, сауна, пральня та бар.



Особистий кабінет Цукерберга / фото: Фейсбук

В базовій комплектації будинок має окремі спальні для усіх мешканців, велику вітальню, яка поєднана з їдальнею та кухнею.

Що таке "розумний будинок"



Добудована ванна кімната у будинку / фото: Фейсбук

Новий винахід компанії Цукерберга, який зараз тестують. Йдеться про штучний інтелект на ім'я "Джарвіс". Керувати розробкою власник може за допомогою свого смартфона.

За допомогою голосових або текстових команд можна вмикати і вимикати музику, світло, керувати шторами та навіть тостером, для цього потрібно просто вимовити вголос відповідну команду.

Дивіться відео презентації будинку:

"Джарвісу" під силу і складніші завдання. Так, система здатна будити дітей зранку та розпізнавати гостей, які стоять біля вхідних дверей.

Штучний інтелект від Цукерберга не обділений і почуттям гумору. Наприклад, на відеопрезентації Марк попросив "Джарвіса" ввімкнути якусь хорошу пісню групи "Nickelback", але той відповів, що у них таких немає.

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Дивіться відео презентації системи "розумний будинок":