Известная архитектурная фирма Oppenheim Architecture завершила проектирование нового курорта вблизи города Тичино, на юге Швейцарии. Здесь разместят около 100 частных резиденций, бутик-отель, спа-центр и место для оздоровления. Больше об элитном курорте – читайте в материале.

Курорт расположен рядом с известным озером Лаго-Маджоре, пишет Archdaily.

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По словам архитекторов, курорт будет лишь дополнять городскую среду в этом месте. Так, помимо туристических домов, на территории курорта будет возможность приобрести собственное жилье.



Здания будут строить на склоне холма / Фото Archdaily

Сам курорт будет располагаться на высоте 1200 метров над уровнем моря, а один из рядов домов частично будет строиться в пределах каштанового леса.



Сколько продлится строительство комплекса – пока неизвестно / Фото Archdaily

Каждый дом здесь возводился с учетом требования создать большие панорамные окна, для созерцания пейзажей и получения большого количества света.



Более дорогие апартаменты предложат также бассейны / Фото Archdaily

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Интересно, что сами помещения будут строить из местного камня.

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