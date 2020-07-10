Австралийская архитектурная фирма Bates Smart построила в Мельбурне, что в Австралии, "худой" небоскреб под названием Collins House. Здание имеет высоту 184 метра и ширину всего 11,5 метров в его самой тонкой точке. Это один из самых узких небоскребов в мире.

Однозначно, это здание является самым узким в Австралии и третьим тончайшим небоскребом в мире, сообщает Dezeen.

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В Collins House 259 квартир, которые расположены на 60 этажах. Небоскреб предлагает жильцам много разнообразных удобств, вместе с общим помещением жителей на 27 этаже. Здесь есть столовая и тренажерный зал, а на террасе расположен бар под открытым небом.



Небоскреб является жилым домом / Фото Dezeen

Полы этого дома имеют Н-образный план. Лифты и лестничные части строились дополнительно.

Дело в том, что Bates Smart использовала модульную систему из сборных деталей, чтобы ускорить и облегчить строительство на такой компактной площадке, которая зажата между соседними зданиями.



Метод строительства здесь тоже довольно интересный​/ Фото Dezeen

Строительство происходит путем "наложения" этажей. Каждый из них состоит из пола толщиной 150 миллиметров, балок, которые поддерживают следующий этаж, а также уже готового фасада.



Террасы в доме не только на крыше​ / Фото Dezeen

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В частности, на строительство каждого этажа ушло примерно 2-3 часа. Бейтс Смарт считает, что этот метод экономил до четырех дней на этаже во время строительства, сократив общий срок с 40 месяцев до всего 30.