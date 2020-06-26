Одна из английских архитектурных компаний представила план для разработки современного микрорайона в Лондоне. Вдоль главной водной магистрали города – реки Темзы построят жилые дома, офисы и огромный парк. Новый район будет называться Модерн Уорф.

Проект планируют реализовать на полуострове Гринвич, сообщает Archdaily.

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Планируется строительство 12 жилых домов на 1500 квартир, а также коммерческие, торговые и общественные помещения.

Сегодня на полуострове даже есть станция метро / Фото Archdaily

Микрорайон также будет иметь всю необходимую инфраструктуру для местных жителей. Здесь планируют разместить пространство для игр и отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки.

Так будет выглядеть панорама нового микрорайона / Фото Archdaily

Морден Уорф объединит новые дома, розничную торговлю, досуг, занятость и большой парк на берегу реки, чтобы создать комфортный микрорайон,

– рассказал один из инициаторов проекта.

Новый микрорайон станет намного комфортнее для жителей / фото Archdaily

Некоторые дома здесь будут иметь зеленые фасады, что поможет обеспечить им естественный внешний вид, и улучшить качество воздуха. Кроме того, проект обеспечивает сочетание коммерческих и трудовых помещений, что создаст около 1100 новых постоянных рабочих мест.

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Также здесь планируют создать много инсталляций / Фото Archdaily