2100 метров над уровнем моря: в ЮАР обустроили дом в старом сарае

Высоко в горах на востоке Южной Африки в городе Дулструм архитектурная компания обустроила изолированный дом в старом ангаре. Жилье расположено на высоте примерно 2100 метров над уровнем моря.

Местность, где расположен дом, известна своим субальпийским климатом. Здесь часто прохладная и туманная погода, пишет Archdaily.

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Участок, на котором стоит дом, расположен в долине реки. Концептуальная идея здания заключается в слиянии ландшафта с архитектурой – природного с человеческим.



Здание является одним цельным помещением / фото: Archdaily

Дом является фактически одной сплошной комнатой, и сочетает в себе гостиную, столовую и кухню. Отдельно достраивать пришлось только спальни и ванную. Дизайн интерьера здесь – классический минимализм.



Также здесь большие панорамные окна / фото: Archdaily

При строительстве архитекторы стремились прежде всего не испортить девственность окружающей среды.



Неподалеку апартаментов протекает река / фото: Archdaily

Ни один дом никогда не должен быть на холме или на чем-либо. Он должен быть с холма. Принадлежать к нему. Холм и дом должны вместе сосуществовать,

– рассказали представители архитектурной фирмы.

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На крыльце обустроили летнюю террасу с камином / фото: Archdaily