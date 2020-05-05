22 умывальника: экологическое общественное пространство, призывающее экономить пресную воду-фото

Расположенное на окраине Сан-Паулу, это некогда пустое пространство превратилось в сенсорный лабиринт. Основной темой проекта является необходимость напомнить посетителям, что запасы воды надо экономить.

Сенсорный лабиринт создали с изысканным эстетическим чувством, гармонизируя смелые геометрические линии с красивым пейзажем и мягкой растительностью, пишет Archdaily.

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Пространство состоит из маршрута, где вода играет главную роль, что связывает их и ведет к кульминации – бассейну, который застелен зелеными камешками, перекликающимися с растительностью.



Пространство пропитано экологическими инициативами / фото: Archdaily

Посетители могут увидеть инсталляцию, которая состоит из 22 умывальников и кранов, которые будто бы случайно отражаются на другой стене.



Такая установка объясняет, сколько люди тратят воды в душе / фото: Archdaily

Достоин внимания также водопад, который создали из 33 душей. Такая инсталляция делает иллюзорную водяную завесу и добавляет покоя на территории пространства.



Туалеты здесь выполнены из современных материалов / фото: Archdaily

Туалеты здесь сделаны из керамического полого кирпича, который широко применяют в бразильской модернистской архитектуре.



Позади установки с душем дизайнеры решили создать стену из мелкого камня / фото: Archdaily

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Все кусты и почвенные покровы также выращиваются на местах, потребляют мало воды, так как они адаптированы к местному климату. Также дождевая вода используется для орошения и для бассейна, а светодиодное освещение обеспечивает низкое потребление энергии.