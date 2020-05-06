4 масштабных архитектурных проекта из металлических контейнеров – фото

Во времена когда архитекторы ищут альтернативные материалы для реализации своих проектов, старые металлические контейнеры часто становятся желанной альтернативой. Мы собрали для вас 4 лучших таких архитектурных проектов.

Здания из контейнеров собраны в книге "Контейнер Атлас", пишет Dezeen.

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Здесь присутствуют общественные центры, роскошные дома, рестораны и торговые помещения.

4 масштабных архитектурных проектов из металлических контейнеров

Торговый комплекс в Сеуле



Комплекс занимает почти весь квартал / фото: Dezeen

Торговый комплекс, который полностью выполнен из старых металлических портовых контейнеров, расположенный на окраине столицы Южной Кореи. Установили его в очень короткие сроки и так, чтобы можно было легко демонтировать.

Эти здания также являются отражением духа торговли: международность, портовый дух, многофункциональность и перевозка грузов,

– рассказал разработчик.

Кампус, Нидерланды



Здание имеет два этажа / фото: Dezeen

Это мой любимый проект из новой редакции Container Atlas, ведь это первое здание контейнеров из стали,

– пояснил особенность здания автор книги.

Здание рассматривается как новаторский проект архитектуры контейнеров в Европе. Ранее эти стальные контейнеры служили лабораторией.

Containerwerkstatt, Германия



Офисы оснащены в каждом контейнере / фото: Dezeen

В этих контейнерах дизайнеры решили обустроить офис. По словам разработчиков, преимуществом рабочего места в металлическом контейнере есть пуристичная, минимизированная и очень экономичная аура. Також такой вид контейнеров является одним из самых легких.

Вместительная арматура в углах контейнеров позволяет быстро и легко менять конфигурацию контейнера,

– пояснил один из проектировщиков.

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Частный дом, Калифорния



Здание возведут посреди пустыни / фото: Dezeen

Эта резиденция – один из самых актуальных проектов, который сейчас наблюдается в архитектуре из металлических контейнеров, с моей точки зрения,

– отметил автор книги.

С инженерной точки зрения воплотить такой проект в жизнь будет трудной задачей, однако это реально. Впрочем, пока строительство заморозили еще перед началом работ.