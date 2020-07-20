5 проектов из Португалии, которые дали вторую жизнь старым домам – фото
Переоборудование здания никогда не считалось простой задачей. Оно не только требует особой чувствительности к исторической ценности сооружения, но и понимания эффективности повторного использования тех или иных элементов. Ведь речь идет о влиянии как на дизайн, так и на окружающую среду.
Дома из повторно использованных материалов сегодня популярны во всем мире, сообщает Archdaily.
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5 переоборудованных зданий из Португалии
Частный дом на старой постройке
Домик имеет площадь всего несколько квадратных метров и построен из экологических материалов. Современная крыша позволяет помещению собирать дождевую воду.
Проект расположен в деревне Эспиунка / Фото Archdaily
Выставочный центр на руинах старого театра
Два португальских архитектора придали новую жизнь руинам неоклассического театра в Лиссабоне. Остатки здания были покрыты бетонным слоем и законсервированы в стеклянном павильоне. В итоге получилось многоцелевое пространство, где могут проходить события и спектакли.
Руины законсервированы внутри / Фото Archdaily
Офис в старых промышленных зданиях
Для размещения новых офисов юридической фирмы Vieira de Almeida Associados выбрали два исторических многоэтажных здания в центре Лиссабона. В этом случае старые и ненужные городу здания стали домом и современным офисом для фирмы.
Сегодня здесь современное офисное пространство / Фото Archdaily
Пристройка к замку в виде лестницы
Замок португальского города Помбаль является известным туристическим объектом, однако здесь не хватало помещения для персонала. Именно его и решили достроить в виде лестницы.
Замок стоит здесь еще со времен господства Римской империи / Фото Archdaily
Фермерский дом
Фермерский дом, которому более ста лет, сегодня использует для выставочного зала местная торговая фирма. Самое интересное, что в интерьер решили не вмешиваться вообще.
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В здании лишь укрепили стены и перекрытия / Фото Archdaily