В городе Антверпен, что в Бельгии, архитекторы спроектировали и воплотили в жизнь проект дома, который "готов к следующему веку". Главной особенностью таун-хауса является его передняя стена, которая почти на 100% состоит из стекла. В частности большую часть стены занимают 6-метровые стеклянные двери.

Такие шарнирные двери являются самыми большими в мире, их размеры составляют – 6 метров в высоту на 3 метра в ширину, сообщает Archdaily.

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В общем здание имеет три этажа. На первом этаже расположены кухня и столовая, а также подвесной офис (над кухней), гараж и различные хозяйственные помещения.



Двери действительно кажутся огромными / Фото Archdaily

На верхних этажах расположены большие спальни с ванной комнатой на каждом этаже.



Прямо над кухней на балконе обустроили небольшой домашний офис / Фото Archdaily

Интерьер в доме основывается на контрасте с экстерьером. Ведь внешне дом отделан металлом, окрашен в темный цвет, а внутри стены окрашены в белые тона.

Полы на всех этажах здесь бетонные.

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