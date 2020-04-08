64 этажа: в Майами построили самый высокий жилой дом города – фото небоскреба

Недавно построенная Brickell Flatiron – самое высокое полностью жилое здание в Майами. Здание имеет 64 этажа и почти 225 метров высоты и предлагает жителям большую террасу на крыше.

Здание с криволинейным фасадом расположено в одном из самых популярных жилых кварталов Майами, пишет Archdaily.

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Со стремительным приростом населения в этом районе в последнее время появляются высокие жилые башни, которые вместе создают один из самых динамичных городских центров в мире. Brickell Flatiron полностью достроена, а жители уже начали переезжать.



Вокруг расположены знаковые небоскребы для города / фото: Archdaily

Башня была разработана дизайнером и архитектором Луисом Ревуэльта. Дом стоит за многими знаковыми многоэтажками города, среди которых Бристольская башня Санта-Мария и EPIC Residences & Hotel.

Когда мы начали развивать свои проекты в Майами в начале 90-х, наша фирма рассматривала этот район как "пустое полотно", которое однажды оживет как живой жилой и коммерческий район, где улицы будут жить круглосуточно,

– рассказал основатель компании CMC Group Уго Коломбо.



Вокруг дома высадили пальмы / фото: Archdaily

Интерьеры квартир повторяют изгибы фасада, а дизайнер сам отвечал за укомплектование квартир мебелью.

Brickell Flatiron выделяется своим уникальным роскошным стилем жизни, встроенным в городской пейзаж, и является отражением самого Майами как космополитического города с центром города, который процветает,

– подчеркнул Уго Коломбо.

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С крыши можно увидеть бухту города / фото: Archdaily

Небоскреб предлагает как однокомнатные экономные квартиры, так и дорогие пятикомнатные. На крыше жителям предлагают Sky Spa, Sky Pool и Sky Gym с 360-градусным панорамным видом на бухту и городской пейзаж города Майами.