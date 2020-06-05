Архитектурная компания Herzog & de Meuron представила проект самого высокого здания Канады. Небоскреб будет прозрачным и иметь в целом 80 этажей. Дата завершения строительства пока неизвестна.

Всего здание будет иметь примерно 324 метра в высоту, пишет Archdaily.

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Если проект таки будет воплощен в жизнь, то именно это здание станет самым высоким жилым домом не только Торонто, но и всей Канады.



Пока небоскреб выглядит довольно амбициозным проектом / Фото Archdaily

Башня будет расположена у северо-западного угла улиц Блэр и Бэй в микрорайоне Йорквиль. Землю там выкупили еще в 2016 году за более 86 миллионов долларов. Предложенное здание имеет целью максимально использовать площадь и воспользоваться пейзажами.



Офисные помещения расположатся внизу здания / Фото Archdaily

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Планируется, что небоскреб будет включать шестнадцать этажей, посвященных офисам и торговым помещениям, остальные 64 этажа будут жилыми. На террасе разместят большой ресторан.