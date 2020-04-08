8 советов для обустройства кухни в вашей квартире – фото

Хотя функция кухни остается неизменной в течение многих лет, дизайнерские концепции комнат сильно отличаются. Закрытые, открытые, кухни-студии и другие типы имеют свои особенности, но обустройства комнат всех типов требуют удачных дизайнерских решений. Как обустроить удачную и многофункциональную кухню – читайте в материале.

Чтобы правильно адаптировать кухню для собственных нужд, нужно подходить к этому вопросу информированным, пишет Archdaily.

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План



Холодильник не может быть рядом с плитой / фото: Archdaily

Первым шагом к обустройству кухни должен быть четкий план комнаты. Основное правило, которое следует принять во внимание – система треугольника, где раковина, плита и холодильник размещены вдоль трех различных стенок и образуют треугольник. Такой принцип позволяет избежать прямого контакта между теплыми и холодными зонами.

Если у вас маленькая кухня и плита, мойка и холодильник расположены вдоль одной стены, то избегать передачи тепла все же желательно. В таком случае плита и холодильник должны быть расположены на противоположных участках.

Пространство



Минимально необходимое пространство для одного человека равно приблизительно 60 сантиметрам / фото: Archdaily

Особенно на маленьких кухнях важнейшим пунктом является пространство. Стоит хорошо подумать в каких именно зонах вы больше всего будете проводить времени во время приготовления пищи и учитывать, что двери приборов и шкафов открываясь, будут уменьшать вашу мобильность.

Раковина и столешница



Важно, чтобы вам было удобно / фото: Archdaily

Рекомендуемая высота столешниц не менее 60 сантиметров, высота раковины должна быть от 83 до 90 сантиметров. Учтите, что мойка должна быть примерно на 5 сантиметров ниже высоты согнутого локтя под углом 90 градусов.

Нижние шафчики



Размер кухни в этом случае неважен/ фото: Archdaily

Между верхней частью и нижней частью столешницы должно быть примерно от 50 до 60 сантиметров пространства для кухонных шкафчиков. В зоне над мойкой идеально, чтобы глубина шкафчика была на 30 сантиметров меньше, чем в других частях кухни.

Верхние шафчики



Верхние шкафчики надо ставить, отталкиваясь от роста членов семьи / фото: Archdaily

Для хранения для кастрюль рекомендуется ширина шкафчиков составляет от 50 до 55 сантиметров, а высота – от 20 до 35 сантиметров. Для посуды и необходимая ширина от 30 до 35 сантиметров и высота от 15 до 25 сантиметров, а для хранения бутылок и баночек рекомендуется использовать полку более 40 сантиметров в ширину и около 12 сантиметров высоты между ними.

Для человека среднего роста максимальная высота для самой полки должна составлять около 1 метра и 95 сантиметров.

Стулья



Стулья тоже нужно подбирать под свой рост/ фото: Archdaily

Для того, чтобы на кухне было удобно пообедать, стулья тоже должны иметь определенную высоту. Так, стулья, скамейки или кресла в столовой зоне кухни должны иметь высоту от 30 до 45 сантиметров.

Материалы



На минималистичных кухнях обычно доминируют темные оттенки / фото: Archdaily

Для кухонной мебели чаще всего выбирают дерево, однако стоит обратить внимание на рабочие поверхности. Для столешниц рекомендуются камни, гранит, плитка или полированный бетон. Однако такие материалы обычно дорого стоят.

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Освещение



Также подойдет точечное освещение / фото: Archdaily

Обязательным является центральное освещение, но не менее важно дополнительное освещение над всеми рабочими зонами кухни. Рекомендуется использовать лампы с холодным светом. Стильным вариантом будет использование светодиодных лент.