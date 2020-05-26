Александр Кобелев: отец железнодорожной архитектуры, проектант здания НБУ и гражданин 7 стран

Кобелев Александр Васильевич – украинский архитектор русского происхождения. Гражданин семи государств, автор проектов многих украинских вокзалов и здания Национального Банка Украины, который умер во время оккупации Киева нацистской Германией.

Архитектор родился в 1860 году недалеко от Санкт-Петербурга, а его крестным отцом был российский император Александр II, сообщает Дом 24.

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Образование будущий архитектор получал в Санкт-Петербурге, а после учебы был направлен в Киев работать архитектором в управлении Юго-Западной железной дороги. Украинская столица настолько пришлась Кобелеву по душе, что он остался здесь. В целом архитектор прожил в Киеве еще более 50 лет.

Подданство Кобелева

С рождения будущий архитектор был поддан Российской империи, затем Российской республике. После переезда в Киев и революции в 1917 году стал гражданином УНР, потом Украинского государства, а затем снова УНР.

Уже во время оккупации Украины большевиками, Кобелев стал гражданином сначала Украинской ССР, а затем и СССР.



Единственная фотография Кобелева, что есть в свободном доступе / Фото КПИ

Архитектурные проекты Кобелева

Первым серьезным заказом для архитектора в 1887 году стал железнодорожный вокзал в Казатине. Это здание до сих пор выделяется среди типичных вокзалов юго-западной железной дороги. Позже были работы по расширению и строительству помещений железнодорожного назначения.



Вокзал и сегодня считается одним из самых интересных зданий в Казатине / Фото Киевинформ

Однако главные проекты Александра Кобелева появились позже, в частности он выиграл конкурс на строительство здания для государственного банка, где сегодня располагается НБУ. А также главного корпуса Национального педагогического университета имени Драгоманова и Киевского национального политехнического института.

Работа профессором

Кроме строительства главного корпуса КПИ, сам Кобелев позже преподавал в нем, а потом даже стал деканом инженерно-строительного отделения университета.



Вид главного корпуса университета сегодня: Фото КПИ

Дружба с Городецким

Кобелев тесно дружил с другим известным киевским архитектором Владиславом Городецким. Ходит легенда, что известный "Дом с химерами", владельцем и проектантом которого был как раз Городецкий, появился после того, как мужчины поспорили.

Кобелев не верил, что на Банковой, 10 возможно что-нибудь построить. Однако чтобы доказать своему товарищу обратное, Городецкий потратил много денег, и все-таки построил на том месте дом.



Владислав Городецкий / Фото Киевинформ

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Смерть



Похоронили Кобелева в Киеве / Фото Киевинформ

Умер архитектор 30 сентября 1942 года в Киеве, во время оккупации Украины нацистами. Похоронен Кобелев на Лукьяновском кладбище.