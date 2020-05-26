Александр Кобелев: отец железнодорожной архитектуры, проектант здания НБУ и гражданин 7 стран
Кобелев Александр Васильевич – украинский архитектор русского происхождения. Гражданин семи государств, автор проектов многих украинских вокзалов и здания Национального Банка Украины, который умер во время оккупации Киева нацистской Германией.
Архитектор родился в 1860 году недалеко от Санкт-Петербурга, а его крестным отцом был российский император Александр II, сообщает Дом 24.
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Образование будущий архитектор получал в Санкт-Петербурге, а после учебы был направлен в Киев работать архитектором в управлении Юго-Западной железной дороги. Украинская столица настолько пришлась Кобелеву по душе, что он остался здесь. В целом архитектор прожил в Киеве еще более 50 лет.
Подданство Кобелева
С рождения будущий архитектор был поддан Российской империи, затем Российской республике. После переезда в Киев и революции в 1917 году стал гражданином УНР, потом Украинского государства, а затем снова УНР.
Уже во время оккупации Украины большевиками, Кобелев стал гражданином сначала Украинской ССР, а затем и СССР.
Единственная фотография Кобелева, что есть в свободном доступе / Фото КПИ
Архитектурные проекты Кобелева
Первым серьезным заказом для архитектора в 1887 году стал железнодорожный вокзал в Казатине. Это здание до сих пор выделяется среди типичных вокзалов юго-западной железной дороги. Позже были работы по расширению и строительству помещений железнодорожного назначения.
Вокзал и сегодня считается одним из самых интересных зданий в Казатине / Фото Киевинформ
Однако главные проекты Александра Кобелева появились позже, в частности он выиграл конкурс на строительство здания для государственного банка, где сегодня располагается НБУ. А также главного корпуса Национального педагогического университета имени Драгоманова и Киевского национального политехнического института.
Работа профессором
Кроме строительства главного корпуса КПИ, сам Кобелев позже преподавал в нем, а потом даже стал деканом инженерно-строительного отделения университета.
Вид главного корпуса университета сегодня: Фото КПИ
Дружба с Городецким
Кобелев тесно дружил с другим известным киевским архитектором Владиславом Городецким. Ходит легенда, что известный "Дом с химерами", владельцем и проектантом которого был как раз Городецкий, появился после того, как мужчины поспорили.
Кобелев не верил, что на Банковой, 10 возможно что-нибудь построить. Однако чтобы доказать своему товарищу обратное, Городецкий потратил много денег, и все-таки построил на том месте дом.
Владислав Городецкий / Фото Киевинформ
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Смерть
Похоронили Кобелева в Киеве / Фото Киевинформ
Умер архитектор 30 сентября 1942 года в Киеве, во время оккупации Украины нацистами. Похоронен Кобелев на Лукьяновском кладбище.