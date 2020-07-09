Алексей Николаевич Бекетов – сын известного химика Николая Бекетова. Спроектировал и воплотил в жизнь более 40 зданий в Харькове. В честь него названа станция метро и два университета города. Предлагаем читателям ознакомиться с жизнью и проектами известного зодчего.

Алексей Бекетов был двоюродным братом известного российского поэта Александра Блока, сообщает Дом 24.

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Биография Алексея Бекетова

Родился 19 февраля 1862 года в Харькове в семье известного химика и преподавателя Николая Бекетова.



Алексей Бекетов в молодом возрасте / Фото Wikipedia

Кроме харьковского "первого реального училища", Бекетов окончил Петербургскую академию искусств. Несмотря на возможность остаться после учебы в тогдашней столице Российской империи Санкт-Петербурге, молодого Алексея тянуло обратно в Харьков.

Я стоял возле сказочных дворцов и вспоминал узкие переулки родного города, тесные и грязные, застроенные глиняными домиками улицы и меня безудержной силой потянуло в Харьков, захотелось отдать ему все свои способности,

– писал архитектор.



Алексей Бекетов в старшем возрасте / Фото Livejournal

После возвращения в родной город, начал преподавать в харьковском технологическом институте, и параллельно работал над архитектурными проектами.

В Харькове построил более 40 общественных и жилых сооружений в период с 1907 до 1917 года: особняки, банки, учебные заведения, жилые дома, Каплуновская церковь.



Станция метро в Харькове названа в честь архитектора / Фото Mediaport

Внуком Алексея Бекетова является Федор Семенович Рофе-Бекетов – доктор физико-математических наук. А правнучка Елена Рофе-Бекетова – известный общественный деятель и активистка.

Архитектурные проекты Алексея Бекетова

Коммерческое училище – ныне университет сельского хозяйства



Построен в 1930 году / Фото Wikipedia

Приют для дворянских сирот – ныне корпус имени Ярослава Мудрого



Построен еще в 1915 году / Фото MyKharkov

Здание Харьковского медицинского общества – ныне университет имени Мечникова



Дата окончания строительства – 1913 год / Фото Wilipedia

Частный дом Алексея Бекетова – ныне Дом ученых Харькова



Возведен в 1897 году / Фото Wilipedia

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Церковь Рождества Богородицы (Каплуновская)



Разрушена в 1930-е годы / Фото Livejournal