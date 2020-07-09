Алексей Бекетов – отец архитектуры Харькова: биография и проекты великого зодчего
Алексей Николаевич Бекетов – сын известного химика Николая Бекетова. Спроектировал и воплотил в жизнь более 40 зданий в Харькове. В честь него названа станция метро и два университета города. Предлагаем читателям ознакомиться с жизнью и проектами известного зодчего.
Алексей Бекетов был двоюродным братом известного российского поэта Александра Блока, сообщает Дом 24.
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Биография Алексея Бекетова
Родился 19 февраля 1862 года в Харькове в семье известного химика и преподавателя Николая Бекетова.
Алексей Бекетов в молодом возрасте / Фото Wikipedia
Кроме харьковского "первого реального училища", Бекетов окончил Петербургскую академию искусств. Несмотря на возможность остаться после учебы в тогдашней столице Российской империи Санкт-Петербурге, молодого Алексея тянуло обратно в Харьков.
Я стоял возле сказочных дворцов и вспоминал узкие переулки родного города, тесные и грязные, застроенные глиняными домиками улицы и меня безудержной силой потянуло в Харьков, захотелось отдать ему все свои способности,
– писал архитектор.
Алексей Бекетов в старшем возрасте / Фото Livejournal
После возвращения в родной город, начал преподавать в харьковском технологическом институте, и параллельно работал над архитектурными проектами.
В Харькове построил более 40 общественных и жилых сооружений в период с 1907 до 1917 года: особняки, банки, учебные заведения, жилые дома, Каплуновская церковь.
Станция метро в Харькове названа в честь архитектора / Фото Mediaport
Внуком Алексея Бекетова является Федор Семенович Рофе-Бекетов – доктор физико-математических наук. А правнучка Елена Рофе-Бекетова – известный общественный деятель и активистка.
Архитектурные проекты Алексея Бекетова
Коммерческое училище – ныне университет сельского хозяйства
Построен в 1930 году / Фото Wikipedia
Приют для дворянских сирот – ныне корпус имени Ярослава Мудрого
Построен еще в 1915 году / Фото MyKharkov
Здание Харьковского медицинского общества – ныне университет имени Мечникова
Дата окончания строительства – 1913 год / Фото Wilipedia
Частный дом Алексея Бекетова – ныне Дом ученых Харькова
Возведен в 1897 году / Фото Wilipedia
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Церковь Рождества Богородицы (Каплуновская)
Разрушена в 1930-е годы / Фото Livejournal